Kraków. Uniwersytet Ekonomiczny oszczędza na studentach, ale upolitycznieni radni zarabiają coraz więcej Janusz Bobrek Robert Gąsiorek Marcin Banasik

Zatrudnieni na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dwaj radni z Tarnowa i Nowego Sącza dostali bardzo sowite podwyżki. W 2021 r. jeden dorobił na UEK ok. 300 tys. zł, a drugi 500 tys. Łącznie tylko tych dwóch szefów rad miejskich w 2021 na uczelni zarobiło niemal tyle, co roczne koszty utrzymania basenu, który rektor zamknął z powodu… oszczędności. Sprawie pikanterii dodaje fakt, że rektor UEK-u szykuje się do wyścigu o fotel prezydenta Krakowa.