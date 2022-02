Kraków. Ulica Halicka: "Ten mur jest koszmarny". Radny interweniuje. Potrzebna jest zieleń [ZDJĘCIA]

- Istnienie zieleni w takich obszarach, nie podlega dyskusji. Zieleń pełni funkcje zdrowotne i biologiczne. Osłania od kurzu, dymu, a także od silnych wiatrów. Odpowiada również za tłumienie hałasu powstającego przy szlakach komunikacyjnych i kolejowych. Mam zatem nadzieję, że niebawem rzeczone zieleńce pojawią się w odpowiednich miejscach - podkreślił radny Tomasz Daros.

Złożył interpelację do prezydenta Krakowa w sprawie muru, który został wybudowany przy okazji przebudowy linii kolejowej w centrum miasta. - Mieszkańcy są zaniepokojeni takim stanem rzeczy, gdyż wcześniej na istniejącym nasypie kolejowym, znajdowało się pasmo zieleni. W tej kwestii jeszcze w tamtym roku Rada Dzielnicy I Stare Miasto podjęła uchwałę, w której wnosi do prezydenta miasta, by zwrócił się do inwestora ww. przebudowy o ustawienie pionowych zieleńców wzdłuż wzniesionego muru - poinformował radny Daros.