Kraków. Ul. Forteczna otwarta dla ruchu. Rozbudowa odcinka o długości 673 m kosztowała 6,3 mln zł

W ramach inwestycji zmieniło się skrzyżowanie ul. Fortecznej z ul. Zawiszy, przebudowane zostało włączenie ul. Fortecznej w ul. Zakopiańską. Dodatkowo wykonano niezbędne prace na infrastrukturze podziemnej, m.in. wybudowano odwodnienie, przebudowano sieci (m.in. wodociągową, gazową, elektrotechniczną, teletechniczną). Pojawiła się nowa nawierzchnia jezdni, chodniki i sygnalizacja świetlna.

– To, co widzimy i co jest najważniejsze, to przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa dla wszystkich użytkowników ruchu. Z kolei, kilka metrów pod asfaltem, wymienione zostały niezbędne sieci, zapewniono odpowiednie odwodnienie ulicy. Forteczna na tym fragmencie zmieniła się na lepsze – podkreśla Andrzej Kulig, zastępca prezydenta miasta Krakowa.