Kraków. "Ukryte" kąpielisko kilometr od Wawelu? Oto urokliwe Bagry Ludwinowskie Redakcja

Bagry Ludwinowskie - położone pomiędzy ulicami Rozdroże, Komandosów i rzeką Wilgą - jeszcze w latach 60. służyły krakowianom jako kąpielisko. Z czasem to miejsce zaczęło tracić nie tylko popularność, ale także swój urok i wdzięk. Miejsce zarosło chaszczami i obecnie sprawia wrażenie opuszczonego. Mimo ubiegłorocznych porządków na tym terenie, wydaje się, że Bagry Ludwinowskie nie będą się prędko nadawały do użytku. Czy znajdzie się ktoś kto przywróci krakowianom to miejsce?