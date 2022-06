Kraków. Ukraińskie artystki pokażą prace w Goethe-Instytucie. "Wystawa stała się dla nas sposobem na zrozumienie wojny" Julia Kalęba

Goethe- Institut w Krakowie świętuje w tym roku 30. urodziny. materiały prasowe

Wystawę „if it is no war today, it doesn’t mean there is NO war” oddającą głos twórcom z Ukrainy na temat wydarzeń ostatnich wojennych miesięcy będzie można oglądać od 24 czerwca w Goethe-Instytucie przy ul. Podgórskiej w Krakowie. Ekspozycja ta jest jednym z elementów jubileuszu 30-lecia placówki w Krakowie.