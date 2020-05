Kraków. Ukradł akordeon współlokatora. Winą próbował obarczyć zmyśloną osobę

Na początku marca br. dwóch studentów w związku z odwołaniem zajęć na krakowskich uczelniach postanowiło opuścić wynajmowane w rejonie Salwatora mieszkanie i wrócić w rodzinne strony. Według uzgodnień z właścicielem lokalu mogli oni zachować klucze i wrócić w momencie wznowienia nauki, dlatego mężczyźni nie zabierali swoich rzeczy. W mieszkaniu, podczas ich nieobecności, pozostał trzeci lokator. Kiedy 6 maja br. jeden z mężczyzn powrócił do mieszkania, zauważył brak pozostawionego w nim akordeonu. Natychmiast zwrócił się z tym problemem do znajomego, który przez cały czas tam mieszkał. Ten stwierdził, że nie wie, kto mógł go ukraść.

Po zastanowieniu oznajmił jednak, że jakiś czas temu odwiedzili go znajomi i to jeden z nich najprawdopodobniej dokonał kradzieży. Co więcej, wskazał imię i nazwisko oraz profil na jednym z portali społecznościowych tej osoby. W związku z tym właściciel skradzionego przedmiotu skontaktował za pomocą komunikatora internetowego z rzekomym rabusiem, który w trakcie korespondencji przyznał się do zabrania akordeonu, zapewniając, że wkrótce go zwróci. Tak się jednak nie stało, a poszkodowany student zgłosił ten fakt Policji, wyceniając straty na około tysiąc złotych.