Kraków. Turystyka na łopatkach. Marszałek daje pieniądze na wsparcie. Gości wciąż niewielu, zatrzymują się pod Wawelem przejazdem [ZDJĘCIA]

Wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz pod Wawelem pochwalił się tym, jakie wsparcie władze regionu udzieliły branży turystycznej, wręczył jej przedstawicielom bony na finansową pomoc i przedstawił pomysły na ratowanie tego sektora gospodarki. Na razie jednak turystów w Krakowie jest niewielu. Do przyjazdu do Małopolski i jej stolicy mają zachęcać specjalnie przygotowane kampanie promocyjne.

O tym jak nadal kiepsko jest z turystyką w Krakowie z powodu pandemii koronawirusa można było się przekonać przy okazji konferencji wicemarszałka Tomasza Urynowicza, zorganizowanej pod Wawelem - w sąsiedztwie Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego przy ul. Powiśle. Uczestnicy spotkania podkreślali, że w takie słoneczne dni w poprzednich latach na sąsiednim parkingu stało wiele autokarów z turystami. Obecnie nie było żadnego takiego pojazdu. - Ten parking jest obrazem polskiej turystyki, która w tym momencie jest na łopatkach - przyznał Piotr Laskowski, prezes Krakowskiej Izby Turystycznej. Na Wawelu, bulwarach wiślanych byli spacerowicze, ale ruch niewielki. Podobnie na okolicznych ulicach. - Ilu jest teraz turystów? Na razie dwóch, ty i ja - odpowiedział nam mężczyzna, który przebrany w zbroję rycerza stoi u stóp Królewskiego Zamku.

W tym rejonie stacjonują meleksy, ale też można było zaobserwować, że chętnych brakuje. Samochód z rejestracją spoza Małopolski wypatrzyliśmy przy ul. Straszewskiego. - Jesteśmy przejazdem i postanowiliśmy pozwiedzać Kraków. Myślę, że nie byłoby problemu z tym, by zatrzymać się pod Wawelem na dłużej - z noclegiem. Tak jednak zaplanowaliśmy podróż, że Kraków zwiedzimy przejazdem, a docelowo jedziemy do Zakopanego - powiedział nam turysta, który z żoną i dwójką małych dzieci przyjechał z okolic Radomia. Przyznał, że w Krakowie jest pusto i są dobre warunki do zwiedzania. - Wcześniej byliśmy nad morzem w Krynicy Morskiej. W tygodniu nie było wielu turystów, ale w weekend zrobił się już duży ruch. Widać było, że tam turystyka zaczyna mieć się dobrze - zaznaczył. Władze Województwa Małopolskiego i Krakowa liczą na to, że jak najszybciej ruch turystyczny ponownie zacznie kwitnąć także pod Wawelem. Ma w tym pomóc wsparcie finansowe dla firm związanych z turystyką oraz kampanie reklamujące stolicę Małopolski i cały region.

Wicemarszałek Tomasz Urynowicz podkreślił, że Województwo Małopolskie przekazało 198 mln zł dla ponad 3 tys. przedsiębiorców działających w naszym regionie. - Z tego 30 procent to branża turystyczna. 13 procent z tego wsparcia poszło bezpośrednio do hoteli i podmiotów oferujących usługi noclegowe, a 17 procent to pomoc dla firm prowadzących usługi gastronomiczne i restauracje. Łącznie około 60 milionów złotych to jest pomoc, jaką ze środków unijnych mogliśmy udzielić przedsiębiorcom związanym z turystyką. Nie ma takiego drugiego bezzwrotnego programu pomocowego w żadnym województwie. Jest więc okazja, by się tym chwalić - mówił wicemarszałek Urynowicz. Zapowiedział też, że dofinansowanie przedsiębiorców w regionie wzrośnie z 198 mln zł do kwoty 256 mln zł. - To będzie kolejna okazja do tego, by wesprzeć kolejne firmy z branży turystycznej działające w naszym regionie - dodał wicemarszałek Urynowicz.

Zaznaczył, że dzięki pomocy utrzymano ok. 11 tys. miejsc pracy w turystyce. A dochody z tej branży przynosiły dotychczas prawie 10 proc. wpływów w województwie. - Pomoc Województwa Małopolskiego jest więc szczególnie dedykowana turystyce, która jest w naszym regionie istotnym kołem napędzającym gospodarkę - podkreślił wicemarszałek Urynowicz. Symbolicznie przekazał kilka umów dotyczących wsparcia finansowego dla przedsiębiorców z branży turystycznej. Przyznał też, że od kilku miesięcy z przedstawicielami sektora turystycznego prowadzone są prace dotyczące programów dotyczących turystyki miejskiej i regionalnej. - Rozpoczynaliśmy prace w momencie, w którym spodziewaliśmy się wielkiego szczytu turystycznego. Prognozy ze stycznia i lutego pokazywały, że może to być rekordowy rok dla turystyki w Małopolsce. Wiemy co się stało z powodu epidemii. Wielu przedsiębiorców jest na skraju bankructwa - mówił wicemarszałek Urynowicz.

- Nasze działania muszą więc być ukierunkowane na wsparcie branży. Kolejną rzeczą, którą już mogę zapowiedzieć, to są działania związane z promocją turystyczną. Małopolska przygotowuje się do dużej kampanii promującej turystykę w regionie. Tym razem to nie będzie mówienie, że jesteśmy sercem polskiej kultury. Powiemy o tym, że Małopolska ma nowoczesną infrastrukturę turystyczną, świetny personel turystyczny, ale przede wszystkim jest bezpieczna, co pokazują statystyki sanitarne dotyczące zachorowalności - dodał. Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, podkreślił: - Kraków od wielu dni jest jednym z najlepszych ośrodków w kraju, jeżeli chodzi o kontrolę pandemii, na co przekazywano środki. A to jest warunek do uruchomienia turystyki. Kampanie promocyjne są więc bardzo potrzebne. My, jako Małopolska Organizacja Turystyczna, będziemy bardzo aktywnie włączali się w kampanię promocyjną, przekonującą Polaków, a później również mieszkańców innych krajów, że warto korzystać z jednej z najlepszych w ofert w Europie.

Piotr Laskowski, prezes Krakowskiej Izby Turystycznej, dodał: - W Małopolsce branża turystyczna odczuwa pomoc samorządu. To jest wsparcie dla konkretnych osób. Ta pomoc pozwala nam mieć nadzieję, że nie będziemy musieli szukać pracy w innych branżach. Nie wiemy, jak to się dalej potoczy, ale wszyscy jesteśmy pełni optymizmu, że nadal będziemy mogli robić to, co kochamy. Chcemy pracować, a Kraków jest taką marką, która znów przyciągnie turystów.