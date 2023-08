Kraków. Trwają prace konserwatorskie w bazylice franciszkanów. Dzięki nim cenne malowidła odzyskają dawny blask. Zdjęcia

Prace konserwatorskie w bazylice franciszkanów. Co się dzieje?

Prace skupiają się aktualnie na przywracaniu dawnego blasku obrazowi "Niebiańska chwała św. Franciszka", który znajduje się we wnęce ściany północnej bazyliki. - Nim przystąpiliśmy do jego konserwacji, był bardzo zabrudzony. Nosi ślady dwóch interwencji konserwatorskich. Pierwsza odbyła się w 1949 roku. Z tamtego czasu widoczne są wyraźne i bardzo pociemniałe werniksy. Kolejna miała miejsce w 1989 roku. Został wówczas położony werniks, widać także lekkie retusze. Jesteśmy w trakcie ich usuwania. Powracamy do warstwy pierwotnej, która była bardziej świetlista - dodaje Gliwa-Kawecka.