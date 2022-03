Kraków. Trwa zbiórka darów w Muzeum Inżynierii Miejskiej. Sprawdź, czego najbardziej potrzeba

Koordynatorzy zbiórki informują, że potrzebne są głównie:

tzw. "zestawy powstańca" w aptekach już wiedzą o co chodzi (opatrunki jałowe, bandaże, środki odkażające, środki przeciwbólowe etc. UWAGA prosimy o nowe opakowania z datą ważności)

wszelkie ładowarki do telefonów, także stare (chodzi o różne wejścia). Sprawdźcie u siebie w szufladach, bo bardziej przyda się na granicy

powerbanki

baterie

odzież termiczna, która jest przekazywana tym, którzy czekają w kilometrowych korkach na granicy, a także obrońcom ukraińskich miast

żywność świeżą, ale szczelnie zapakowaną: żółte sery, wędliny, serki etc.

konserwy