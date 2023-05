Kraków. Trwa XI Święto Rodziny Krakowskiej. Mieszkańcy tłumnie przybyli pod Tauron Arenę

Święto Rodziny Krakowskiej na stałe wpisało się w kalendarz kulturalno-rekreacyjnych inicjatyw skierowanych do rodzin z dziećmi, młodzieży, a także seniorów. W tę niedzielę 28 maja, odbywa się XI edycja wydarzenia.

Promuje ono integrację wielopokoleniową, profilaktykę zdrowia, aktywny tryb życia oraz ciekawe formy spędzania czasu wolnego. W przedsięwzięcie zaangażowane są wydziały Urzędu Miasta Krakowa, jednostki miejskie, kluby sportowe, instytucje kultury, podmioty medyczne oraz firmy komercyjne, które prezentują swoją działalność i ofertę dedykowaną rodzinom.

Hasło przewodnie wydarzenia to „Rodzina to drużyna”. Impreza rozpoczęła się o godz. 11 i potrwa do godzin wieczornych. Wydarzenie po raz pierwszy odbywa się na terenach zielonych przy Tauron Arenie, które podzielono na sześć stref tematycznych: „Rodzina to drużyna w sporcie i rekreacji”, „Rodzina to drużyna w kulturze”, „Rodzina to drużyna w edukacji i rozrywce”, „Rodzina to drużyna w ekologii”, „Rodzina to drużyna w zdrowiu”, „Rodzina to drużyna w bezpieczeństwie”.