Kraków. Trwa przebudowa ulicy Klasztornej. Zobacz, jak postępują prace!

Odcinkiem od ul. Żaglowej do ronda przy moście Wanda poruszać mogą się wyłącznie mieszkańcy ul. Klasztornej i ulic przyległych oraz pojazdy firmy budowlanej, komunikacji zbiorowej i tzw. "służb uprzywilejowanych".

Dla pozostałych kierowców wyznaczona została trasa objazdowa.

- W ramach zadania odnowiona będzie m.in. nawierzchnia jezdni, pojawią się obustronne chodniki, przebudowane zostaną przystanki autobusowe. Tam gdzie jest to konieczne zostaną też przebudowane i ustawione ekrany akustyczne. Przewidziana jest budowa kanalizacji sanitarnej od ul. Syrachowskiej do ul. Longinusa Podbipięty oraz od ul. Syrachowskiej do ul. Odmętowej wraz z przyłączami - wyliczali w Zarządzie Inwestycji Miejskich.

Oprócz samej ulicy Klasztornej, remontu doczekać mają się odcinki ulic poprzecznych: Żaglowej, Odmętowej, Jutrzyńskiej, Stare Wiślisko, Zbyszka z Bogdańca, Michała Hutnika i Syrachowskiej. W sumie nowa nawierzchnia pojawi się także na prawie 300 metrach lokalnych dróg.