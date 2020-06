Kraków. Trudna sytuacja domu opieki dla osób starszych. Siostry Albertynki proszą o wsparcie, trwa zbiórka w sieci

"Wyobraź sobie DPS: starszych, chorych ludzi i opiekunów, którzy się o nich troszczą. A teraz pomyśl, że nikt z nich nie jest chroniony przed koronawirusem, a sprzętu medycznego jest jak na lekarstwo…" - tak zaczyna się opis zbiórki, dostępnej na stronie internetowej Fundacji Siepomaga. "Straszne, prawda? Dokładnie tak dzieje się w krakowskim domu opieki, prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (ul. Woronicza 10). To miejsce dla 32 osób starszych i chorych, które nie otrzymuje ŻADNYCH dotacji od państwa czy samorządu" - czytamy dalej.

Z opisu wynika, że nie wszyscy mieszkańcy mogą zapłacić za dom - większość z nich to osoby z najniższymi emeryturami czy rentami. Podopieczni sióstr często nie mają bliskich, bądź ich rodziny same borykają się z trudnościami finansowymi. "W tzw. normalnym czasie jest im bardzo trudno, a w pandemii… aż trudno o tym pisać. Nie ma szans na rękawiczki, maski, płyny dezynfekcyjne, nie mówiąc o sprzęcie medycznym. Po prostu nie ma na to pieniędzy" - czytamy na stronie zbiórki.