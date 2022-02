Kraków. Troje radnych założyło nowy klub. Priorytetową sprawą będą dla nich krakowscy przedsiębiorcy

Samorządowcy podkreślają, że priorytetową sprawą będzie jest dla nich działalność przedsiębiorców na każdym szczeblu: od tych mikro, jednoosobowych, poprzez średnich, aż po duże firmy.

"W obecnej sytuacji politycznej działalność gospodarcza jest nieustającą walką o przetrwanie: dlatego też deklarujemy nieustające wsparcie i pomoc dla krakowskich przedsiębiorców" - piszą radni.

W dalszej części możemy przeczytać m.in. "Wspieramy i będziemy dbać o dobrą edukację w mieście, bez względu, czy jej organem prowadzącym jest gmina, czy jakikolwiek inny podmiot. Wszystkie organy mają mieć taką samą możliwość partycypowania w finansach.

Będziemy działać na rzecz zrównoważonego rozwoju infrastruktury dla mieszkańców całego miasta (pieszych, kierowców, rowerzystów).

Deklarujemy także, co robiliśmy do tej pory, dbanie o przedmieścia miasta. Nie mogą to być tereny drugiej kategorii. Dlatego będziemy nieustająco zabiegali o jeszcze lepszą synchronizację linii aglomeracyjnych z resztą połączeń. Powinno się rozwijać bezpośrednie połączenia, które ominą zakorkowane centrum."