Kraków. Trenował Stocha i Kubackiego, teraz będzie pracował w Polsce z bułgarskim skoczkiem?

Grzegorz Sobczyk, z którym skontaktował się dziennikarz TVP Sport, nie chciał komentować tych doniesień. Jeśli jednak zostanie trenerem Zografskiego, to nie przeniesie się do Bułgarii, lecz to jego podopieczny przeprowadzi się do Polski.

O tym, że najlepszy w historii bułgarski skoczek narciarski Władimir Zografski, mistrz świata juniorów z 2011 i srebrny medalista olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy z 2009 roku, przeprowadzi się na stałe do Krakowa, gdzie mieszka jego żona Agnieszka i ich dwuletnia córka, poinformował w sobotę portal skijumping.pl.

Bułgar ożenił się przed trzema laty, ślub odbył się Częstochowie. Z polską dziennikarką Agnieszką Skowron poznał się w 2016 roku podczas wywiadu.