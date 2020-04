Kraków. Trasa Łagiewnicka: wykonali przekop pod ulicą Turowicza [ZDJĘCIA]

Wykonawca budowy Trasy Łagiewnickiej wykonał przekop pod ul. Turowicza. To ważny etap budowy jednego z tuneli powstających w ramach tej inwestycji.

WIDEO: Trzy Szybkie

W rejonie ul. Herberta i Turowicza odkopywany jest jeden z tuneli, jakie powstają w ramach budowy Trasy Łagiewnickiej. Obiekt był budowany tak, że najpierw powstały ściany szczelinowe tunelu, następnie strop. Później przez wiele tygodni, niewidoczni dla kierowców jadących ul. Turowicza operatorzy koparek wydobywali ziemię, pracując pod użytkowaną przez kierowców ulicą. Nad stropem powstaje też nowy układ drogowy. - Zakładamy, że ulica Turowicza będzie w pełni przejezdna pod koniec trzeciego kwartału tego roku – mówi Krzysztof Migdał, inżynier kontraktu ze spółki Trasa Łagiewnicka. – Wykonawca będzie teraz kontynuował prace związane z wykonaniem jezdni zachodniej ulicy Turowicza oraz wykonywał prace budowlane wewnątrz tunelu. Oczywiście niewiadomą pozostaje wpływ epidemii na proces budowy trasy, jednak jak dotąd udało się tak zorganizować prace, że są prowadzone bez większych zakłóceń - dodaje.

By zminimalizować utrudnienia w ruchu, budowę tunelu w rejonie ul. Herberta i Turowicza podzielono na kilka etapów – dzięki temu możliwe było utrzymanie ruchu samochodowego. W pierwszej kolejności wykonano konstrukcję tunelu pod jezdnią wschodnią ul. Turowicza. Gdy nowa jezdnia była gotowa, przekierowano na nią ruch samochodowy rozpoczynając prace nad budową konstrukcji tunelu pod jezdnią zachodnią. Gdy tylko konstrukcja była gotowa, wykonawca rozpoczął wydobywanie ziemi znajdującej się między tak przygotowanymi elementami konstrukcyjnymi tunelu. Gdy tylko było to możliwe rozpoczął także prace związane z wykonaniem nowej jezdni zachodniej ul. Turowicza. Trwają także prace na innych odcinkach Trasy Łagiewnickiej. Po przełożeniu koryta Wilgi w rejonie ul. Zakopiańskiej może też być kończona budowa tunelu między sanktuariami: Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II. Intensywne prace prowadzone są także m.in. w rejonie ul. Zbrojarzy i Ludwisarzy.

Trasa Łagiewnicka, o długości 3,5 km, powstaje na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2021 r. Koszt przedsięwzięcia to 803,5 mln zł, a ze spłatą kredytu - ok. 1,2 mld zł. Projekt współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach budowy Trasy Łagiewnickiej powstaje w sumie sześć tuneli. Największy z nich, o długości ok. 600 metrów, budowany jest pomiędzy sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II. Budowane są także tunele: pod skrzyżowaniem ul. Turowicza i ul. Herberta (o długości ok. 200 m), pod ul. Zakopiańską (ok. 60 m), od rejonu ul. Ludwisarzy do planowanego węzła z ul. 8 Pułku Ułanów i Nowoobozową (ponad 500 m), pod węzłem Trasy Łagiewnickiej i planowanej ul. 8 Pułku Ułanów (ok. 22 m), pod ul. Rostworowskiego, ul. Kobierzyńską i ul. Ruczaj (ok. 350 m; ziemia z tego tunelu zostanie wydobyta w momencie, w którym rozpocznie się budowa kolejnego odcinka III obwodnicy w tej części miasta – Trasy Pychowickiej).

W ramach inwestycji powstaje też nowa linia tramwajowa z pętli w Kurdwanowie do ul. Zakopiańskiej. Część tunelu między sanktuariami przeznaczona dla tramwajów ma zostać zakończona przystankiem (zlokalizowanym w rejonie mostu Miłosierdzia), który będzie obsługiwał osoby jadące do i z sanktuariów. Powstaną też inne przystanki tramwajowe: przy ul. Beskidzkiej (w rejonie pętli tramwajowej w Kurdwanowie), przy ul. Witosa, w rejonie ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz przy ul. Zakopiańskiej.