Kraków. Trasa Łagiewnicka: postępy w budowie drogi, nowej linii tramwajowej i tuneli [ZDJĘCIA]

- Zaawansowane są prace związane z budową drugiego toru tramwajowego wzdłuż ulicy Zakopiańskiej. W wakacje tramwaje powinny więc jeździć do pętli w Borku Fałęckim po dwóch torach, a nie po jednym jak dotychczas. Nie będzie więc już ograniczeń w kursach - informuje Krzysztof Migdał ze spółki Trasa Łagiewnicka.

W inny sposób powstaje tunel w rejonie ulic Turonia i Ludwisarzy. Tam najpierw w ziemię wkopano ściany szczelinowe obiektu, później ułożono strop, a teraz wydobywana jest ziemia z wnętrza tunelu.

Prace prowadzone są także przy tunelu pod ul. Kobierzyńską. W związku z nimi od 26 maja mają zostać wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na tej ulicy. Ruch aut z jezdni wschodniej zostanie przełożony na jezdnię zachodnią (bliżej ul. Grota-Roweckiego). Takie rozwiązanie ma funkcjonować do I kwartału 2021 r. W związku z tym przystanek autobusowy zlokalizowany przy skrzyżowaniu ul. Kobierzyńskiej i Grota-Roweckiego zostanie przesunięty o ok. 60 metrów w kierunku wjazdu do pobliskiej parafii.

Trasa Łagiewnicka, o długości 3,5 km, powstaje na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej. Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec 2021 r. Koszt przedsięwzięcia to 803,5 mln zł, a ze spłatą kredytu - ok. 1,2 mld zł. Projekt współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.