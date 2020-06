Kraków. Trasa Łagiewnicka: Mieszkańcy zaniepokojeni tym, co dzieje się z potokiem. Woda ma popłynąć nad tunelem dla samochodów [ZDJĘCIA]

Mieszkańcy z rejonu ul. Zbrojarzy alarmują, że zabrudzony i zagrożony jest potok płynący w tym rejonie, gdzie prowadzone są prace na budowie Trasy Łagiewnickiej. Osoby odpowiedzialne za inwestycję uspokajają, że nie ma żadnych zanieczyszczeń oprócz zmętnienia wody występującego przy dużych opadach deszczu. Wyjaśniają też, że bieg potoku został przełożony czasowo, by można było wybudować jeden z tuneli, ale to nie stwarza zagrożenia podtopień sąsiednich domów.

Źródło: TVN24/x-news - W ostatnich dniach można było zaobserwować, że woda w potoku jest zabrudzona przez materiały spływające do niego z terenu budowy Trasy Łagiewnickiej. Tak nie powinno być. Do tego w tym rejonie w starorzeczu po opadach nadmiernie zaczęła się gromadzić woda. To, że woda stała i przybierała przy ul. Zakopiańskiej było widać gołym okiem - komentuje Monika Koneczna, jedna z okolicznych mieszkanek. Co na to odpowiedzialna za inwestycję spółka Trasa Łagiewnicka. - Potok nie został zanieczyszczony niebezpiecznymi substancjami cy elementami z budowy. W ostatnim czasie mieliśmy do czynienia z nadmiernymi opadami. W takiej sytuacji w przypadku każdej rzeki czy potoku dzieje się tak, że woda spłukuje do nich gliny czy pyły. Tak też było w tym przypadku i stąd zmętnienie wody w potoku - wyjaśnia Krzysztof Migdał ze spółki Trasa Łagiewnicka.

Przekonuje, że nie ma też zagrożenia podtopień tak ze strony potoku, jak rzeki Wilgi oraz jej starorzecza (powstało po przełożeniu koryta rzeki na odcinku ok. 550 metrów dla potrzeb budowy trasy). - Starorzecze Wilgi jest zasypywane. Jeżeli chodzi o potok, to jego bieg dla potrzeb budowy został przełożony, ale to też nie stanowi zagrożenia - zaznacza Krzysztof Migdał. Potok został przełożony czasowo na odcinku w rejonie ul. Zbrojarzy, bowiem w miejscu, gdzie do tej pory płyną powstaje właśnie jeden z tuneli Trasy Łagiewnickiej. Technika budowy tego obiektu jest taka, że po przełożeniu potoku powstają tam ściany szczelinowe i strop tunelu, który zostanie zasypany. Zanim do tego dojdzie, nad stropem ma być ułożona specjalna izolacja, a nad nią powstanie nowe koryto dla potoku. - Będzie więc tak, że potok znów popłynie w miejscu, w którym płyną wcześniej, ale już nad tunelem. Nad potokiem nadal będzie kładka. Wszystko będzie tak, jak dawniej - podkreśla Krzysztof Migdał.

Ocenia, że wykonano już ponad 30 proc. prac związanych z budową tunelu w rejonie ul. Zbrojarzy, nad którym zaplanowano tereny rekreacyjne dla okolicznych mieszkańców. Obecnie plany są takie, by potok został przełożony do docelowego koryta po wakacjach. Krzysztof Migdał informuje, że prace związane z budową Trasy Łagiewnickiej są prowadzone na całej długości 3,5 km. Nowa droga powstaje na odcinku od ul. Grota-Roweckiego do skrzyżowania ulic Witosa, Halszki i Beskidzkiej. W ramach inwestycji powstaje w sumie sześć tuneli. Największy z nich, o długości ok. 600 metrów, budowany jest pomiędzy sanktuariami Bożego Miłosierdzia i św. Jana Pawła II. Budowane są także tunele: pod skrzyżowaniem ul. Turowicza i ul. Herberta (o długości ok. 200 m), pod ul. Zakopiańską (ok. 60 m), od rejonu ul. Ludwisarzy do planowanego węzła z ul. 8 Pułku Ułanów i Nowoobozową (ponad 500 m), pod węzłem Trasy Łagiewnickiej i planowanej ul. 8 Pułku Ułanów (ok. 22 m), pod ul. Rostworowskiego, ul. Kobierzyńską i ul. Ruczaj (ok. 350 m; ziemia z tego tunelu zostanie wydobyta w momencie, w którym rozpocznie się budowa kolejnego odcinka III obwodnicy w tej części miasta – Trasy Pychowickiej).

Inwestycja nie obejmuje tylko budowy drogi. W jej ramach powstaje też linia tramwajowa z Kurdwanowa do ul. Zakopiańskiej. Już można zobaczyć ułożone tory, powstają przystanki. Część tunelu między sanktuariami przeznaczona dla tramwajów ma zostać zakończona przystankiem (zlokalizowanym w rejonie mostu Miłosierdzia), który będzie obsługiwał osoby jadące do i z sanktuariów. Powstaną też inne przystanki tramwajowe: przy ul. Beskidzkiej (w rejonie pętli tramwajowej w Kurdwanowie), przy ul. Witosa, w rejonie ul. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia oraz przy ul. Zakopiańskiej.

W związku z inwestycją przebudowywana jest także linia tramwajowa wzdłuż ul. Zakopiańskiej. Prowadzone są zaawansowane prace związane z budową drugiego toru tramwajowego wzdłuż tej ulicy. - Do września tego roku tramwaje powinny jeździć do pętli w Borku Fałęckim po dwóch torach, a nie po jednym jak dotychczas - informuje Krzysztof Migdał.

Zakończenie budowy Trasy Łagiewnickiej (budowa drogi i linii tramwajowej) zaplanowano na koniec 2021 r. Koszt przedsięwzięcia to 803,5 mln zł, a ze spłatą kredytu - ok. 1,2 mld zł. Projekt współfinansowany jest z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.