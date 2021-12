Kraków. Trasa Łagiewnicka: Budowa właśnie miała się kończyć, ale na otwarcie jeszcze poczekamy [ZDJĘCIA] Piotr Tymczak

Plany były takie, by budowa Trasy Łagiewnickiej zakończyła się pod koniec 2021 r. Prace na wielu odcinkach tej inwestycji są mocno zaawansowane, ale na to, by samochody i tramwaje mogły tam pojechać trzeba jeszcze poczekać wiele miesięcy. W sąsiedztwie trwają natomiast roboty związane z modernizacją torowiska na ul. Zakopiańskiej. Zobaczy postępy prac na obu inwestycjach, kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.