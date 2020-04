Kraków. Tramwaje nie dojadą do Krowodrzy Górki

- Linia będzie kursować z częstotliwością co 15 minut w godzinach 4:30 – 8:00, 12:30 – 16:00 oraz 19:00 – 22:30 oraz z częstotliwością co 20 minut w pozostałych godzinach - podkreślają urzędnicy miejscy.

Natomiast od 4 maja tramwaje numer 1, 3, 8, 50 i 52 w godzinach szczytu komunikacyjnego będą pojawiały się na przystankach co 10 minut.

Z kolei autobusy numer 114, 130, 144, 163 będą kursowały częściej niż obecnie poza szczytem komunikacyjnym - co 30 minut.

- Linia 172 aktualnie jeździ co 15 minut, po zmianach linię 172 będzie uzupełniała linia 572 co w rezultacie da autobus na trasie linii 172 co 10 minut - argumentują w Zarządzie Transportu Publicznego.