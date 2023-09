Kraków. Tramwajami do Górki Narodowej mieszkańcy mieli jeździć już w grudniu 2022 roku. Skąd tak duże opóźnienie w inwestycji?

Osiem miesięcy opóźnienia. Urzędnicy: dobry wynik

Umowa na realizację zadania w trybie "zaprojektuj i wybuduj" została zawarta w maju 2017 r. Przygotowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji, zezwalającej na rozpoczęcie budowy nowej linii tramwajowej, trwało 3 lata. Zdaniem krakowskich urzędników to dobry wynik, biorąc pod uwagę fakt, że inwestycja była bardzo skomplikowana, a dokumentacja liczyła aż 4 tysiące stron.

Miasto zapowiadało, że 5,5-kilometrowa trasa tramwajowa do Górki Narodowej ma zrewolucjonizować komunikację miejską na północy Krakowa. W dniu otwarcia był chaos, na nowej linii doszło do serii…

Jednak za główne przyczyny kilkumiesięcznego opóźnienia w budowie trasy tramwajowej odpowiedzialny za to zadanie Zarząd Inwestycji Miejskich podaje trzy fale pandemii Covid-19, a także wojnę w Ukrainie, która spowodowała przerwy w łańcuchach dostaw, problemy z materiałami budowlanymi, czy wzrost cen, co przyczyniło się do negocjowania z wykonawcą inwestycji aneksów.