Kraków. Tramwaj do Mistrzejowic: wytną o 200 drzew mniej niż planowano Piotr Tymczak

Wykonawcy budowy linii tramwajowej z ul. Miessnera do Mistrzejowic zapewniają, że w związku z przygotowaniami do inwestycji wytną o ok. 200 drzew mniej w porównaniu z poprzednią wersją projektu. To reakcja na protesty mieszkańców, którzy sprzeciwiają się wielkiej likwidacji zieleni w ramach przedsięwzięcia.