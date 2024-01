Kraków. Tramwaj do Górki Narodowej. Mieszkańcy chcą zagospodarowania zdewastowanych przez inwestycje terenów

Pomimo wielokrotnych zapewnień ze strony władz miasta Krakowa, tereny zielone zniszczone w trakcie budowy linii KST do Górki Narodowej do tej pory nie zostały w całości zagospodarowane. Mieszkańcy wskazują na zły stan gruntów, na których miały być zakładane nowe zieleńce, brak urządzeń małej architektury i przede wszystkim brak dialogu z lokalną społecznością.

Rozpoczęły się pierwsze przygotowania do nasadzeń roślin w ramach budowy Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej. W terenie wykopywane są dołki - mniejsze na krzewy, a większe na drzewa.

Co na to wszystko Zarząd Inwestycji Miejskich? Jak informuje nas Dyrektor ZIM Łukasz Szewczyk, prace w zakresie zieleni, prowadzone w ramach inwestycji nie zostały jeszcze finalnie zakończone ze względu na warunki pogodowe. Tłumaczy on też, że wykonawca zgodnie z umową zobligowany jest do prowadzenia przez okres 3 lat od zakończenia inwestycji, pielęgnacji nasadzeń (drzew, krzewów), w tym również w zakresie dot. założonych trawników.