Kraków. Tragiczny wypadek na budowie. Pracownik spadł z drabiny, nie żyje

Policja pod nadzorem prokuratury będzie wyjaśniać wszystkie okoliczności tego nieszczęśliwego wypadku.

To już kolejne takie zdarzenie w ciągu ostatnich dwóch dni w Krakowie. We wtorek dwóch mężczyzn, którzy pracowali przy rozbiórce wiaduktu PKP w rejonie Hali Targowej, spadło z wysokości około 5 metrów. Mężczyźni zostali przewiezieni do szpitala, jeden z nich jest w stanie ciężkim.