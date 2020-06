Kraków. Tor saneczkowy i curling nowymi atrakcjami Ogrodu Doświadczeń [ZDJĘCIA]

Pierwotnie rozważano utworzenie w Ogrodzie Doświadczeń toru saneczkowego, który byłby czynny tylko po opadach śniegu, ale szybko - z uwagi na coraz częściej występujące w mieście bezśnieżne zimy - porzucono ten pomysł. Dlatego powstały tor syntetyczny, który jest gotowy do użytku przez cały rok.

Obok toru pojawił się zestaw do curlingu. Pole o wymiarach 12x3 m również wyłożone jest sztuczną nawierzchnią, dzięki czemu nie ma potrzeby zamrażania go, jak w klasycznej odmianie tej zimowej dyscypliny na lodowiskach. Do dyspozycji są kamienie curlingowe (popularnie zwane "czajniczkami"), które wypuszczamy w kierunku celu zwanego domem.