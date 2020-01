Kraków. Topił w wannie partnerkę w obecności ich trzyletniego syna. Grozi mu dożywocie

Sebastian P. to z zawodu mechanik samochodowy, który dorabiał sobie jaki operator koparki. Był już karany za oszustwo i odsiedział 14 miesięcy za kratkami. Na wolność wyszedł we wrześniu 2018 r. Tego samego dnia pojawił się u partnerki Anny P. i wulgarnie ją znieważył. Kilka miesięcy później zniszczył drzwi o wartości 1700 zł do jej mieszkania i groził kobiecie śmiercią. Ma za to prokuratorskie zarzuty.

Do najpoważniejszego incydentu doszło w maju ub. roku, gdy para odwiedziła matkę mężczyzny, pokłóciła się podczas wizyty i osobno wróciła do ich lokum w Nowej Hucie. Już wcześniej dochodziło do awantur między Anną P. i Sebastianem P. On zarzucał jej nadmierną kontrolę. Ona jemu brak pracy, a także fakt, że stale bywa u poprzedniej partnerki, z którą ma dziecko. Nie kryła swojej zazdrości z tego powodu.