Kraków. Tomasz Leśniak: Zamiast oszczędzać na młodzieży niech miasto nie wydaje pieniędzy na igrzyska i stadion Wisły

Żeby rozpocząć inwestycje miasto musi pozyskać prawa autorskie do projektu stadionu od spółki Archetus. Zarząd Dróg Miasta Krakowa w negocjacjach z tą spółką ustalił, że za 9,7 mln zł pozyska prawa do projektu, ale też ta kwota będzie zawierać koncepcję przebudowy miejskiego stadionu przy ul. Reymonta. W tegorocznym budżecie na ten cel miasto zarezerwowało 7,6 mln zł, pozostałe pieniądze miałoby spłacić w kolejnych latach.

Prace związane z modernizacją stadionu szacowane są na ok. 20 mln zł. Do tego przy obiekcie planowane są parkingi na 1200 miejsc za ok. 60 mln zł.

- Igrzyska europejskie mają się odbyć w 2023 roku. Do tego czasu mamy trzy lata. Jeżeli przyjmiemy założenie, które było uzgodnione z rządem, że inwestycje związane z tą imprezą będą finansowane przez państwo, to wolę, by tak się stało, a nie wykonywać ich z funduszy miasta. Po drugie, jeżeli mamy rozkręcać turystykę, to igrzyska będą jednym z takich elementów - wyjaśnia prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.