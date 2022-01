Kraków. To pewne, w tym roku nie rozpoczną się prace budowlane w Cracovii Anna Piątkowska

Muzeum Architektury i Designu w dawnym hotelu Cracovia ma zaprosić zwiedzających w 2026 roku. Tak hotel wygląda dziś Andrzej Banas Zobacz galerię (16 zdjęć)

Ten rok będzie przeznaczony na zdobywanie zgód i pozwoleń - co, jak szacuje Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie, do którego należy dawny hotel Cracovia - może potrwać dłużej niż same prace budowlane. Tym samym oznacza to, że ekipy remontowo-budowlane w tym roku nie wejdą do byłego hotelu. - Najważniejszy jest dobry projekt. W tej chwili realizacja inwestycji nie stanowi aż takiego dużego wyzwania, jak jej dobre przygotowanie – mówi Andrzej Szczerski.