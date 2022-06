Kraków. Tłumy na spotkaniu z Olgą Tokarczuk w Centrum Kongresowym ICE

1 czerwca do księgarń trafiła najnowsza powieść Olgi Tokarczuk - „Empuzjon”, pierwsza po przyznaniu pisarce Literackiej Nagrody Nobla. Z tej okazji autorka „Ksiąg Jakubowych” odwiedziła Kraków, by spotkać się z czytelnikami. Miłośnicy twórczości Olgi Tokarczuk mogli posłuchać rozmowy z autorką we wtorek 14 czerwca w Centrum Kongresowym ICE Kraków. Spotkanie poprowadziła dr Katarzyna Kasia.