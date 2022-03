Kraków. Tłum oczekujących na pomoc pod konsulatem Ukrainy. Utworzyła się wielka kolejka [ZDJĘCIA] Piotr Rąpalski

Na ulicy Beliny-Prażmowskiego, pod konsulatem Ukrainy w Krakowie, ustawiła się długa kolejka. Ukraińcy chcą załatwić sprawy związane z pobytem w Polsce, ewentualnie wyjazdem do innych krajów Unii Europejskiej lub powrotem do Ojczyzny. Możliwe też, że chcą zasięgnąć informacji dotyczących ich bliskich, którzy pozostają na terenach objętych działaniami wojennymi. Dla czekających przygotowano ciepłe napoje, by mogli się rozgrzać.