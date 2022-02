Kraków. "Teatr jest nasz". Aktorzy i pracownicy Teatru Słowackiego murem za dyrektorem Krzysztofem Głuchowskim ZDJĘCIA Anna Piątkowska

W czwartek (17. 02) wieczorem zarząd województwa opublikował oświadczenie, zgodnie z którym rozpoczyna procedurę odwołania dyrektora Teatru im. Słowackiego. W geście solidarności z Krzysztofem Głuchowskim wieczorem w teatrze zgromadzili się aktorzy i pracownicy instytucji, a także publiczność. - Jestem dwudziestym dyrektorem tego teatru. Dyrektorzy to tylko przechodnie, wszyscy starali się zrobić jak najlepiej dla tego teatru, to jest ich zadanie - mówił Krzysztof Głuchowski, podkreślając jednocześnie rolę zespołu teatru. - To ten zespół zrobił "Dziady", "Szeherezadę 1979", "Debila", "Hamleta", najgłośniejsze premiery ostatnich kilku sezonów. To jest teatr sukcesu. Chodzi o byt i wolność wypowiedzi tych ludzi. To jest ich dom.