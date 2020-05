Kraków. Te zielone miejsca na lotnisku w Czyżynach niedługo mogą zostać zalane betonem [ZDJĘCIA]

Radny zauważa, że coraz więcej ważnych osób w mieście mówi o konieczności uratowania tego miejsca i przeniesienia Cogiteonu do Plazy, Wesołej lub Nowej Huty Przyszłości. - Jeszcze nie jest za późno, by z tej pięknej zieleni utworzyć rozległy park wojewódzki - Lotniczy Park Kulturowy przekazany w zarząd Muzeum Lotnictwa - dodaje Jakub Łoginow.

Radny wnioskuje o to, by władze Małopolski zrezygnowały z budowy Małopolskie Centrum Nauki Cogiteon na działce przy al.Bora-Komorowskiego o powierzchni ok. 4 ha (powierzchnia użytkowa budynku wyniesie ok. 12,5 tys. mkw) i włączenie tego terenu do Central Parku. Jest też przeciwny budowie planowanej drogi do Cogiteonu, która jego zdaniem "otworzy szlak deweloperom do zabetonowania okolicznych działek".

- Cogiteon w tym miejscu i tej formie nie wynika z rzetelnej analizy potrzeb Małopolan, bo gdyby tak było, to wyszłoby, że tego typu obiekty powinny powstawać w Tarnowie czy Krzeszowicach - uważa Łoginow.