Kraków. Targi Domów i Mieszkań w EXPO. Projektanci, agenci nieruchomości, deweloperzy - na wyciągnięcie ręki

Na stoiskach doradców kredytowych i banków skonsultujesz możliwości kredytowania zakupu. Wielu wystawców przygotowało specjalne targowe oferty promocyjne, dostępne tylko podczas imprezy.

Nie zabrakło też okazji do zdobycia konkretnej wiedzy. W Strefie Zakupu i Finansów – przez oba dni odbywać się będą bezpłatne prelekcje ekspertów rynku nieruchomości, znakomitych doradców finansowych oraz architektów wnętrz.

Bardzo atrakcyjnie prezentuje się Strefa Wirtualnych Spacerów 3D Estate – w tym miejscu można wirtualnie, na dotykowym ekranie, odwiedzić już wybudowane, wykończone i wyposażone mieszkania z oferty wystawców.

Dla tych, którzy są zdecydowani na poszukiwanie i zakup mieszkania to najlepszy moment – zarówno według deweloperów, jak i analityków rynku kredytowego obniżek cen nieruchomości spodziewać się raczej nie należy.

- Obserwujemy szalony wzrost cen tak materiałów, jak i samego wykonawstwa. Nie widać, by nośniki energii miały tanieć w najbliższej przyszłości. To wszystko budzi obawy, po ile będziemy w stanie realizować inwestycje mieszkaniowe (…). Drugim wyzwaniem jest finansowanie przy tak rosnących stopach procentowych – zarówno po stronie deweloperów, jak i odbiorców końcowych. Chyba jesteśmy w takim momencie, że rynek będzie hamował, jeżeli chodzi o liczbę inwestycji. Nic nie wskazuje na to, aby ceny mieszkań zaczęły spadać – ze względu na koszty wytworzenia właśnie, ale też dlatego, że nikt nie spodziewa się, by branża deweloperska była w stanie utrzymać te wolumeny, które realizowaliśmy w latach ubiegłych – mówi Konrad Płochocki, dyrektor generalny i wiceprezes zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich.