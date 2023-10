Kraków. Targ Pietruszkowy w Podgórzu znów przyciągnął miłośników zdrowej żywności Małgorzata Mrowiec

W sobotę (21 października) w Podgórzu odbył się kolejny - bardzo popularny wśród miłośników zdrowej i ekologicznej żywności - Targ Pietruszkowy. Na odwiedzających i kupujących czekały nie tylko świeże warzywa i owoce. Na tym odbywającym się w soboty od godz. 8 do 13 targu krakowianie mogą robić zakupy bezpośrednio u rolników przyjeżdżających z okolic Krakowa. Słynie on z ekologicznych produktów. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz, co działo się tym razem na Targu Pietruszkowym.