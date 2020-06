Kraków. Tak wygląda stacja Bronowice [ZDJĘCIA]

FLESZ - Komu rząd dopłaci do wakacji?

W PKP PLK zapowiadali, że Kraków Bronowice będzie jednym z najciekawszych przystanków na polskich szlakach kolejowych. Obiekt powstał na styku dwóch linii – w stronę Katowic oraz lotniska Kraków Airport. Na cztery perony podróżni mogą się dostać schodami lub windami (nawet na wysokość ponad 20 m). Pomiędzy peronami można przechodzić szerokim przejściem podziemnym, w którym przewidziano miejsce na lokale usługowe.

Przystanek powstawał w ramach modernizacji linii kolejowej na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy. Umowę z wykonawcą, firmą TORPOL, na prace kolejarze podpisali już w 2016 roku. A roboty - zgodnie z pierwotnym harmonogramem - miały zakończyć się... dwa lata temu. Pierwsze pociągi na nowym przystanku zaczęły się jednak zatrzymywać dopiero teraz.

Do nowego przystanku w Bronowicach można dotrzeć od strony ul. Armii Krajowej, ale też m.in. od strony ul. Radzikowskiego. Dojazd ze stacji w Bronowicach pociągiem do centrum Krakowa, czyli do Dworca Kraków Główny, ma zajmować zaledwie 8 minut, a na lotnisko - 10 minut.