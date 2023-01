Kraków. Tak powstają najważniejsze elementy linii tramwajowej do Górki Narodowej

Budowa linii KST do Górki Narodowej to obecnie największa samorządowa inwestycja infrastrukturalna w północnej części Krakowa. Trasa nowego tramwaju będzie miała łącznie ok. 5,5 km długości. W ramach zadania powstaną 23 perony tramwajowe, a do dyspozycji zmotoryzowanych oddanych zostanie ok. 600 miejsc postojowych na trzech parkingach park&ride.