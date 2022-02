Kraków. „Tabu przemocy”. W Domu Utopii ruszył cykl debat o przemocy w środowisku teatralnym

Zainicjowany przez Łaźnię Nową cykl debat o przemocy w środowisku teatralnym to pokłosie wydarzeń, jakie miały miejsce podczas ostatniej edycji festiwalu teatralnego Boska Komedia. Przypomnijmy, jednym z punktów festiwalowego repertuaru miała być debata "Me too - co dalej". Dyskusję o przemocy w teatrze prowadzić miała Katarzyna Janowska, zapowiadano także udział Igi Gańczarczyk, Mariusza Grzegorzka, Jolanty Janiczak i Jacka Poniedziałka.

Po dyskusji, jaka rozgorzała w mediach w związku z udziałem w festiwalu reżysera teatralnego Pawła Passiniego, którego kilka miesięcy temu studentki Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu oskarżyły o molestowanie oraz dwójki innych reżyserów, oskarżanych o przemoc wobec aktorów i studentów z panelu wycofali się kolejni uczestnicy. Dyrektor festiwalu Bartosz Szydłowski zapowiedział, że w miejsce panelu odbędzie się cykl debat.