Kraków. Szybka kawa i muzyka klasyczna. Startują koncerty "Espresso" Anna Piątkowska

Muzyka klasyczna i kawa - nowa formuła koncertowa w Krakowie Piotr Markowski Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Kameralne koncerty w wykonaniu Sinfonietty Cracovii w oddziałach Muzeum Narodowego, połączone z prezentacją dzieła sztuki, a wszystko to przy kawie – cykl "Espresso" to pomysł na zainteresowanie życiem kulturalnym miasta nowych odbiorców. - Chcemy zaprosić mieszkańców Krakowa w świat muzyki klasycznej, w świat sztuki, bo wierzymy, że kultura to nie tylko koncert czy wystawa, ale styl życia. Mam nadzieję, że tego rodzaju spotkanie zachęci do uczestnictwa w życiu kulturalnym Krakowa bardziej niż dotychczas – mówi Agata Grabowiecka, dyrektorka Sinfonietty Cracovii.