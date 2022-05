Kraków. Szwedzka piosenkarka Molly Nilsson wystąpi w poniedziałek 16 maja o godz. 20 w klubie Re

Swój pierwszy album wydała samodzielnie w 2008 roku. "These Things Take Time" ukazał się w tylko 500 kopiach na nośniku CD-R. W 2009 roku miał premierę jej kolejny krążek wokalistki - "Europa". Nilsson dostrzeżono jednak dopiero w 2011 roku, kiedy jej piosenka "Hey Moon" została zaśpiewana przez Johna Mausa. Po wydaniu płyty "Zenith", artystka zaczęła międzynarodową trasę koncertową. Trafiła w jej ramach również do Krakowa.

Teraz Molly Nilsson powraca z nową płytą, trafnie zatytułowaną "Extreme", z muzyką niosącą nadzieję wszystkim zagubionym w niepewnych czasach. Jest to dziesiąty album w dorobku Molly Nilsson. Nagrywany w czasie pandemii, jest emanacją furii i miłości. Przepełniony radością i oferująca pocieszenie. To płyta na nasze czasy: przeciwko miłości do władzy i potęgi, ale za to o władzy i potędze miłości.