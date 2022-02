Kraków. Szukanie winnych za skandal na ulicy Królowej Jadwigi. Urzędnicy zmieniają projektanta

Lawina krytyki spłynęła na krakowskich urzędników po tym, co się wydarzyło na Woli Justowskiej w środę (2 lutego), kiedy przez prawie trzy godziny autobusy MPK i firmy Mobilis nie przejeżdżały remontowanym fragmentem ul. Królowej Jadwigi. Rozpoczęło się szukanie winnych i rozwiązań, które mają sprawić, by więcej nie doszło do takiego paraliżu. Krakowianie w komentarzach podkreślają jednak, że urzędnicy powinni dbać o to, by takim katastrofom komunikacyjnym zapobiegać.

- Porządek na budowie musi ulec poprawie. Domagamy się od wykonawcy usuwania na bieżąco usterek, które występują. Plac budowy musi być udostępniony do ogólnego ruchu samochodowego i pieszego. Porządek na budowie to niewymierny element, który ciężko karać karami umownymi i w zasadzie jedyne narzędzie, jakie mamy, to zerwanie umowy z wykonawcą. Wydaje się nam jednak, że jeszcze nie doszło do sytuacji, by zastosować takie rozwiązanie, które w konsekwencji wiązałoby się z dużymi utrudnieniami dla mieszkańców - mówi Janusz Zagórski, wicedyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa.