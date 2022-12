Kraków. Szukają pieniędzy na wykonanie studium nowej Zakopianki. Wciąż nie ma zgody co do jej ostatecznego przebiegu

- Pomimo obecnego braku konsensusu społecznego i samorządowego, podjęliśmy działania mające na celu zabezpieczenie środków na realizację kolejnego etapu prac nad tym zadaniem. Chodzi o przygotowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego drogi ekspresowej S7 - podkreślił p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

Ogłoszenie przetargu, w którym zostanie wyłoniony wykonawca studium, jest zaplanowane na przyszły rok. GDDKiA nie planuje wskazywać w nim "rekomendowanego korytarza" nowej Zakopianki. - Liczymy, że w toku dalszych działań uda się wypracować akceptowalne rozwiązania. W przypadku wypracowania korytarza społecznego przekażemy takie rozwiązanie wykonawcy dokumentacji projektowej - zapewnił Tomasz Żuchowski.

Przypomnijmy, że zespół zadaniowy ds. ustalenia przebiegu planowanej trasy S7 Kraków - Myślenice w związku z brakiem aprobaty pozostałych gmin co do proponowanych wariantów, skupił się na wyznaczeniu nowej drogi na terenie stolicy Małopolski. Obecnie brane są pod uwagę dwa rozwiązania co do początku trasy: wyznaczenie go na węźle Bieżanów albo węźle Bielany. W skład wspomnianego zespołu zadaniowego wchodzą m.in. wiceprezydenci Krakowa: Andrzej Kulig oraz Jerzy Muzyk.