Kraków szuka chętnych na najem lokali przy ul. Mikołajskiej, Szlak, Koletek czy w Nowej Hucie

Na chętnych czekają gminne lokale m.in. w samym sercu miasta - np. przy ul. Mikołajskiej 4 (czyli tuż przy Małym Rynku). Tutaj można wynająć lokal o powierzchni 102,60 metra kw., który znajduje się na I piętrze, a wejście do niego prowadzi z klatki

schodowej (w bramie głównej jest domofon). Pomieszczenie jest wyposażone w instalację elektryczną (do sprawdzenia, ewentualnie do wymiany) oraz wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania (lokalna kotłownia).

W ścisłym centrum można też wynająć od gminy lokal przy ul. Jagiellońskiej 5 i Szewskiej 13, we wpisanej do rejestru zabytków kamienicy. Jest to lokal o powierzchni 221,56 mkw., z czego prawie 72 mkw. stanowią piwnice. Wejście do lokalu jest od frontu budynku oraz od strony podwórka. Lokal wyposażony jest w instalację elektryczną (do sprawdzenia, a być może i do wymiany), wodno-kanalizacyjną, gazową, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Przypomnijmy, że to przy Jagiellońskiej 5, w sąsiedztwie Starego Teatru, działała jeszcze nie tak dawno cukiernia z tradycją sięgającą lat 30. XX wieku.