Kraków. Szpital Żeromskiego ma nową windę. "Widok skaczących po schodach ludzi na jednej nodze był absurdalny i smutny"

- Staraliśmy o nią wiele lat. Udawało się w tym czasie pozyskiwać pieniądze na ważne remonty oddziałów, zakup sprzętu diagnostycznego. Wybudowanie windy, która pozwolić miała na bezproblemowe poruszanie się po szpitalu, zajęło niestety sporo czasu - mówi Anna Górska, rzeczniczka prasowa szpitala.

Ale wreszcie się udało. Dzięki czemu placówka będzie lepiej dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, starszych i pacjentów z urazami nóg. Matki, które wiozą dzieci w wózku na konsultacje pediatryczne, także mogą odetchnąć z ulgą.

- Sprawą bezdyskusyjną jest to, że pacjenci zasługują na godne warunki, zwłaszcza w momencie bólu i cierpienia, z którym trafiają do szpitala. Do tej pory osoby np. ze zwichniętą kostką musieli pokonywać schody, żeby trafić na pierwsze piętro, gdzie mieszczą się oddziały i pracownie diagnostyczne. Widok skaczących po schodach ludzi na jednej nodze był absurdalny i smutny - dodaje Górska.