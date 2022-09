Kraków. Szansa na warzywa z własnej grządki. Do wzięcia dwa ogródki przy ul. Batowickiej

- Istniejący sposób zagospodarowania przedmiotowego terenu jest niezgodny z docelowym przeznaczeniem określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, niemniej jednak zgodnie z zapisami ustaleń ww. planu "tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu zagospodarowania zgodnie

z planem" - tłumaczą urzędnicy.

Pierwszy z ogródków, który można wydzierżawić w wyniku przetargu, składa się z części dwóch działek, łącznie o powierzchni 1,24 ara. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego tego ogródka działkowego wynosi 4 zł plus 23 proc. podatku VAT.

Drugi ogródek jest dwa razy większy - ma 2,47 ara. On także składa się z części dwóch działek. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawnego to 8 zł plus 23 proc. podatku VAT.

Miasto zastrzega, że umowa dzierżawy będzie zakazywać wykorzystania wylicytowanego ogródka do celów związanych z przetrzymywaniem (przechowywaniem) zwierząt domowych, gospodarskich, ptactwa (drobiu) oraz prowadzenia działalności gospodarczej w tym zakresie.