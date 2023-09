Kraków świętuje 45-lecie wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Anna Piątkowska

We wrześniu 1978 roku centrum Krakowa zostało wpisane na prestiżową listę miejsc o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa świata Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

We wrześniu 1978 roku centrum Krakowa zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO miejsc o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa świata. Mija właśnie 45 lat od tego wydarzenia. Kraków będzie świętował to wydarzenie od 7 do 9 września.