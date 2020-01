Kraków. Święto Trzech Króli: Ulicami miasta przeszły trzy orszaki. W całym kraju było ich ponad 870! [ZDJĘCIA]

- Nasza kultura jest od ponad 1050 lat kulturą chrześcijańską, głęboko związaną z wiarą w Boże Dziecię, które przyszło na świat, aby nas zbawić. Trwajmy w tej wierze, w tej prawdziwej kulturze, która nas dźwiga, określa nasze miejsce, jest powodem naszej dumy i radości. Jednocześnie dążmy do tego, by całe nasze życie było nieustannym kroczeniem za Mędrcami ze Wschodu, zdążającymi do Betlejem, do Dzieciątka Jezus – powiedział do uczestników 10. Orszaku Trzech Króli, zebranych na Rynku Głównym w Krakowie metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Każdy z trzech orszaków, jakie przemaszerowały na Rynek reprezentował jednego z trzech króli i jeden z kontynentów. Wszystkie orszaki wyruszyły o godz. 11.

Orszak czerwony – europejski przeszedł trasą spod katedry na Wawelu, ulicami Droga do Zamku i Grodzką. Po mszy św. w Katedrze Wawelskiej metropolita krakowski ks. arcybiskup Marek Jędraszewski powitał króla i jego orszak, a później, jako gospodarz miejsca, poprowadził monarchę za gwiazdą do Stajenki. Śpiew prowadził Zespół Pieśni i Tańca „Krakowiacy”.