Kraków. Święto Straży Granicznej na Wawelu. Prezydent Andrzej Duda wręczył nominacje generalskie i odznaczenia

Medalami za zasługi dla Straży Granicznej odznaczonych zostało dziesięcioro funkcjonariuszy SG. Medale przyjęli oni z rąk ministra Mariusza Kamińskiego. 141 funkcjonariuszy otrzymało również promocje na stopień oficerski.

- Gratuluję Państwu otrzymania tym odznaczeń, awansów i wyróżnień. Dziękuję, że w tak wzorowy służycie bezpieczeństwu granic Rzeczypospolitej, ale też jej obywateli i całej europejskiej wspólnoty. Państwa służba jest niezwykle ważna o czym niestety przekonaliśmy się na przestrzeni ostatnich lat. Stan bezpieczeństwa w jakim Rzeczpospolita pozostawała przez wiele lat zmienił się w ostatnim czasie. Dziś to nie tylko Wojna na Ukrainie i to wszystko co w związku z nią przeżywamy, ale to także atak hybrydowy na granicę Polski od strony Białorusi, który tę wojnę poprzedził - mówił prezydent Andrzej Duda