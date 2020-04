Kraków. Święto Miłosierdzia 2020 bez wiernych z powodu pandemii. W poprzednich latach przybywało ich tysiące [ZDJĘCIA]

Tegoroczne Święto Bożego Miłosierdzia odbywa się w niecodziennych okolicznościach. Z powodu pandemii koronawirusa do Sanktuarium w Łagiewnikach nie mogły jak zazwyczaj przybyć tłumy wiernych. Tym razem w uroczystościach na miejscu mogli uczestniczyć nieliczni. Pozostałym zostały transmisje telewizyjne i internetowe. Przejdź do GALERII, by zobaczyć, jak Święto obchodzono w minionych latach, a jak w tym roku.