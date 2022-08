Kraków. Światowe gwiazdy wystąpią na festiwalu Jazz Juniors od 29 września do 1 października

Festiwal Jazz Juniors w Krakowie ma długą 46-letnią historię i ugruntowaną pozycję na muzycznej mapie Polski. Odkąd jego celem stała się także prezentacja młodych polskich muzyków poza granicami kraju poprzez m.in. stworzenie Rady Partnerów Międzynarodowych, stał się istotny także na arenie międzynarodowej. Festiwal to nie tylko koncerty gwiazd, ale też konkurs dla młodych muzyków, który odbędzie się 28 września, a Adam Pierończyk (przewodniczący), Trilok Gurtu i Reinier Baas zasiądą w jego jury.

Trilok Gurtu

„Budujmy mosty, a nie mury. Tego potrzebuje nasz świat” - to słowa Triloka Gurtu, jednego z najbardziej wpływowych muzyków jazzowych naszych czasów. W swej twórczości artysta łączy wpływy z różnych części świata.

W 1988 roku wydał album „Usfret”, na który trafiły jego autorskie kompozycje. Utwory zawarte na płycie wpłynęły na artystów takich jak Talvin Singh, Asian Dub Foundation czy Nitin Sawnhey. Muzyka Triloka Gurtu dzięki nim trafiła do tanecznych klubów.

Indyjski wirtuoz instrumentów perkusyjnych dotychczas wydał wiele albumów jako lider, z których wśród tych z ostatnich lat na szczególną uwagę zasługują: „Massical” (2009), „21 Spices” (2011, z Simonem Phillipsem i NDR Big Band), „Spellbound” (2013, hołd dla Dona Cherry'ego z udziałem trębaczy Nilsa Pettera Molvaera, Paolo Fresu, Ambrose'a Akinmusire), „God Is a Drummer” (2020).

Ben van Gelder i Reinier Baas

Jednak Van Gelder i Bass wystawili cierpliwość swych fanów na wielką próbę, ponieważ pierwszy wspólny album wydali po niemal 10 latach owocnej koncertowej współpracy. Płyta „Mokum In Hi​-​Fi” ukazała się we wrześniu 2019 roku, znalazło się na niej 8 kompozycji. To hołd dla Amsterdamu, miasta ważnego dla obu muzyków.

Ben van Gelder zdobył międzynarodowe uznanie jako altowy saksofonista, którego gra łączy w sobie liryzm z wirtuozerią. Reinier Baas jest ceniony za poczucie humoru, a także odważne zmiany w rytmie i dynamice. Na koncertach artyści wykonują przede wszystkim autorskie kompozycje. Nie inaczej będzie w Krakowie, gdzie artyści wystąpią na koncertach 46. Międzynarodowego Festiwalu Jazz Juniors w Cricotece.