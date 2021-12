Kraków. Świąteczny Kiermash w Muzeum Inżynierii Miejskiej [ZDJĘCIA] Piotr Rąpalski

Kiermash to targi niezależnej mody i designu, na których można znaleźć wszystko, co zostało stworzone w etycznym i odpowiedzialnym duchu #lesswaste. Niszowe polskie marki, oferujące między innymi ubrania, gadżety, akcesoria czy kosmetyki, ale także moc pomysłów na świąteczne prezenty. Organizatorzy zaprosili do Muzeum Inżynierii Miejskiej przy ul. Wawrzyńca 11