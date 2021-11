Kraków. Świadek koronny Krzysztof P., ps. Loczek, aresztowany w sprawie potrójnej zbrodni sprzed 21 lat Artur Drożdżak

Policja zatrzymałą Loczka w Poznaniu policja

Krakowski sąd aresztował na trzy miesiące mającego do tej pory status świadka koronnego Krzysztofa P. ps. Loczek. oraz jego wspólnika Wojciecha R. Zdaniem śledczych "Loczek" odpowiada za potrójne zabójstwo, do którego doszło we wrześniu 2000 r. w podkrakowskich Jurczycach. Tam w jednym z domów dokonano egzekucji na 44-letniej kobiecie, jej 37-letnim partnerze oraz 30-letnim mężczyźnie, który przyjechał do nich, prawdopodobnie w interesach. Ich ciała znaleziono w łazience. Wszyscy zostali zastrzeleni. Śmierć poniosła biznesmenka Barbara K., jej partner oraz taksówkarz - Waldemar J. i Leszek W.